Сеть "Сільпо" попросила у Маска электрогрузовики Tesla Semi

Сеть супермаркетов "Сiльпо" обратилась к гендиректору Tesla Илону Маску с просьбой предоставить ей электрогрузовики Semi, сообщает Экономическая правда.

Об этом сеть написала в Twitter.

"Постоянные бомбардировки россиянами украинских нефтяных объектов могут вызвать дефицит топлива в Украине. Нет топлива = нет еды. Готов протестировать и попробовать Tesla Semi как можно быстрее" , - написали в "Сiльпо", тегнув Маска.

Constant bombardments by Russians of Ukrainian oil facilities might cause fuel shortage in Ukraine. No fuel = no food supply. Ready to test&try @Tesla Semi asap.How mad is this @elonmusk? — Сільпо (@silpo_ua) April 5, 2022

Маск пока не отреагировал на запрос сети.

Ранее гендиректор Tesla и SpaceX откликнулся на просьбу Украины предоставить терминалы Starlink.

Первая партия станций спутникового Интернет StarLink прибыла 28 февраля.