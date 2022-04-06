Сеть "Сільпо" попросила у Маска электрогрузовики Tesla Semi
Сеть супермаркетов "Сiльпо" обратилась к гендиректору Tesla Илону Маску с просьбой предоставить ей электрогрузовики Semi, сообщает Экономическая правда.
Об этом сеть написала в Twitter.
"Постоянные бомбардировки россиянами украинских нефтяных объектов могут вызвать дефицит топлива в Украине. Нет топлива = нет еды. Готов протестировать и попробовать Tesla Semi как можно быстрее", - написали в "Сiльпо", тегнув Маска.
Маск пока не отреагировал на запрос сети.
Ранее гендиректор Tesla и SpaceX откликнулся на просьбу Украины предоставить терминалы Starlink.
Первая партия станций спутникового Интернет StarLink прибыла 28 февраля.