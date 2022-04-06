BBC: Chanel ограничила продажу товаров россиянам за границей

Французский гигант в сфере роскоши Chanel прекратил продажу своей продукции людям, которые собираются вывезти ее в Россию, сообщает Новое время.

В Chanel заявили, что соблюдают санкции Европейского Союза, которые запрещают продажу в Россию предметов роскоши стоимостью более 300 евро ($327). Об этом сообщает BBC.

Многие западные компании прекратили свою деятельность в России после начала войны против Украины. Chanel закрыла магазины в России.

В компании объяснили, что санкции ЕС также запрещают продажу предметов роскоши лицам, которые намерены использовать их в России.

Некоторые россияне сообщают, что им отказывают в посещении магазинов Chanel по всему миру.

Инфлюенсер Анна Калашникова сообщила в Instagram, что ей запретили покупать продукцию Chanel в Дубае.

15 марта ЕС запретил экспорт в Россию предметов роскоши (дорогих автомобилей, ювелирных изделий и так далее). Для ряда товаров порог установлен на уровне 300 евро за единицу. В список запрещенной для экспорта продукции входят икра, трюфели, пиво, шампанское, сигары, парфюмерия, сумки, кожаная и меховая одежда, пальто, костюмы, обувь, рубашки и другие предметы одежды, жемчуг, бриллианты, золото и драгоценные камни.