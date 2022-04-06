Привет, дефолт: РФ провела выплаты по евробондам в рублях

Минфин России перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах, что скорее всего будет означать дефолт, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет пресс-служба Минфина РФ.

В объяснении говорится, что иностранный банк-корреспондент отказал в выполнении поручений по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 году и 2042 году в общей сумме 649,2 млн долларов.

"4 апреля 2022 г. Минфин России перечислил средства НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. … на счета своих клиентов-депозитариев по расчетам со всеми собственниками данных долговых инструментов", – говорится в сообщении .

В России такие обязательства считают "выполненными", однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают российскую валюту погашением валютного долга. Если так произойдет в случае выплаты в понедельник, это будет означать дефолт РФ.

Этому может помешать одно "но": после волны санкций в 2014 году в результате аннексии украинского Крыма Россия начала добавлять в свои евробонды выпуску после 2018 года возможность выплаты в рублях как альтернативу. Пока не понятно, содержит ли ее упомянутые выпуски и согласятся ли владельцы долга на такое погашение.

В преддверии России все же удалось выкупить 72,4% своих евробондов с погашением 4 апреля за рубли.

Напоминаем:

Внешний долг РФ и его компаний достигает 150 млрд долларов. При этом выплатить их для страны проблематично – Западные санкции заморозили 350 млрд долларов золотовалютных резервов, что составляет около 60% их объема.

Россия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил России производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов российских учреждений в американских банках.

В последний раз РФ объявляла дефолт в 1998 году, запустивший спираль быстрой инфляции, девальвации рубля и финансовую изоляцию на международных рынках. Однако тогда стране не удалось выплатить внутренние долги, а последний пропуск выплат по внешнему был в 1917 году.