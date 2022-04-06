В Госдуме РФ подтвердили смерть Жириновского

Умер председатель партии ЛДПР, депутат Госдумы России Владимир Жириновский. Об этом сообщил глава Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram.

"После тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Владимир Вольфович Жириновский" , - говорится в сообщении.

Напомним, 9 февраля СМИ сообщали о госпитализации Жириновского. По данным СМИ, в политика диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.

В марте появилось сообщение о его смерти, но официально в РФ эту информацию опровергли.