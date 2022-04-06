Зеленский: санкции не ужесточают "дефицит принципиальности" отдельных лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду в парламенте Ирландии, призвал оказывать давление на отдельных политических и бизнес-лидеров государств ЕС, тормозящих ужесточение санкций.

Зеленский сказал, что следует вводить дальнейшие санкции, поскольку война продолжается – останавливать всю торговлю с Россией, блокировать связи российских банков с финансовой системой мира, обрывать поток денег, которые российский бюджет получает за нефть.

"Мир уже давно разработал соответствующие механизмы. Каждый знает, что нужно делать. Единственное препятствие – это дефицит принципиальности отдельных лидеров. Политических лидеров, бизнес-лидеров. Которые все еще думают, будто война и военные преступления – это не так страшно, как финансовый ущерб" , – сказал президент.

Он выразил уверенность, что лидерство Ирландии может изменить это.