Польша построит "сухой порт" на границе для экспорта украинской агропродукции

Польша построит "сухой порт" на границе для экспорта украинской агропродукции
Фото: rezerv.gov.ua

Польша работает над созданием сухого порта на границе для увеличения пропускной способности для экспорта украинской агропродукции, сообщает Новое время.

Об этом вице-премьер-министр - министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Республики Польша Генрик Ковальчик сообщил 5 апреля во время онлайн-встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, сообщили в Минагрополитики.

Они обсудили вопросы, связанные с налаживанием бесперебойных поставок грузов агропродовольственной продукции из Украины в традиционные экспортно зависимые рынки, а также альтернативные логистические пути их отправки по транзитным коридорам через ЕС.

"Польша сейчас работает над созданием "Сухого порта" на границе с целью увеличения пропускной способности перевозок для экспорта украинской агропродукции, в частности в третьи страны" - сказал Ковальчик.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью сказал, что, поскольку морские порты заблокированы, очень большое количество зерновых, которые должны были быть экспортированы до августа, накоплены на украинских зернохранилищах, элеваторах и складах.

"Более 85%, почти 90% украинского экспорта зерновых, руды, других крупногабаритных товаров уходили через морские порты. При блокировке моря Украина столкнулась с огромным вызовом. Ведь экспорт имеющихся излишков зерновых даст нам $7−10 млрд. Сегодня мы совместно с нашими партнерами ищем альтернативные пути налаживания экспорта. Не хочу заранее их открывать, но есть как минимум три альтернативных варианта, и частично экспорт уже происходит», - рассказал глава правительства.

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