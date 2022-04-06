Польша построит "сухой порт" на границе для экспорта украинской агропродукции
Польша работает над созданием сухого порта на границе для увеличения пропускной способности для экспорта украинской агропродукции, сообщает Новое время.
Об этом вице-премьер-министр - министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Республики Польша Генрик Ковальчик сообщил 5 апреля во время онлайн-встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским, сообщили в Минагрополитики.
Они обсудили вопросы, связанные с налаживанием бесперебойных поставок грузов агропродовольственной продукции из Украины в традиционные экспортно зависимые рынки, а также альтернативные логистические пути их отправки по транзитным коридорам через ЕС.
"Польша сейчас работает над созданием "Сухого порта" на границе с целью увеличения пропускной способности перевозок для экспорта украинской агропродукции, в частности в третьи страны" - сказал Ковальчик.
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью сказал, что, поскольку морские порты заблокированы, очень большое количество зерновых, которые должны были быть экспортированы до августа, накоплены на украинских зернохранилищах, элеваторах и складах.
"Более 85%, почти 90% украинского экспорта зерновых, руды, других крупногабаритных товаров уходили через морские порты. При блокировке моря Украина столкнулась с огромным вызовом. Ведь экспорт имеющихся излишков зерновых даст нам $7−10 млрд. Сегодня мы совместно с нашими партнерами ищем альтернативные пути налаживания экспорта. Не хочу заранее их открывать, но есть как минимум три альтернативных варианта, и частично экспорт уже происходит», - рассказал глава правительства.