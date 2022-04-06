НБУ: в марте с рынка ушло 165 финучреждений

В марте количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось до 1682 (по состоянию на 31 марта) с 1846 (по состоянию на 28 февраля), сообщает Экономическая правда.

В марте на рынке небанковских финансовых услуг появился один новый игрок, а 165 участников покинули рынок, добавляют в Нацбанке. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Количество банков на 31 марта составляет 69. В течение марта Национальный банк зарегистрировал одну финансовую компанию.

В то же время из реестров исключено 165 участников рынка: одна финансовая компания и один страховой брокер покинули рынок добровольно, а семь финансовых компаний, 62 ломбарда, 70 кредитных союзов и 24 лизинговых компании исключены принудительно", - говорится в сообщении .

По состоянию на 31 марта на небанковском рынке работали 132 страховщика non-life (по сравнению с предыдущим месяцем количество не изменилось) и 13 life-страховщиков (количество не изменилось), 197 ломбардов (было 259), 205 кредитных союзов (было 275, компаний (было 134), 894 финансовые компании (было 901), 64 страховых брокера (было 65) и 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Также на рынке признаны 24 банковские группы (было 25) и 24 небанковские финансовые группы. На платежном рынке действуют 38 национальных платежных систем, учитывая государственные, и 16 международных платежных систем.

В марте в Нацбанк поступило 39 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Наибольшее количество запросов касалось финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей.