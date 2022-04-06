Кулеба рассказал, что может остановить Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя анонсированные Евросоюзом санкции против России, заявил, что Владимира Путина остановит только нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков.

Об этом глава МИД Украины написал у себя в Twitter.

"Я ценю усиление пятого пакета санкций ЕС: запрет на российский уголь, на заход судов в порты ЕС и для операторов автомобильного транспорта. Но чтобы остановить Путина, понадобится газовое/нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT всех российских банков" , — написал Кулеба.