ГПУ: с начала войны в Украине погибло 167 детей

Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибли 167 детей и более 279 получили ранения, сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.

По полученным данным больше всего пострадало детей в Киевской – 78, Донецкой – 81, Харьковской – 64, Черниговской – 49, Николаевской – 39, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.

Стало известно, что 25 марта в Харьковской области в результате обстрелов жилых домов в селах Малая Рогань и Ольховка военными РФ погибла 13-летняя девочка.

В понедельник, 4 апреля, в результате обстрелов вооруженными силами РФ Авдеевки (Донецкая область) ранены двое малолетних детей.

Также продолжается принудительный вывоз детей из Украины в Россию. В частности, из лечебного учреждения "Областной детский костно-туберкулезный центр г. Мариуполь" военнослужащими РФ принудительно вывезено 12 детей, находившихся там на лечении.

Мать-воспитательница Детского дома семейного типа вместе с ее 8 детьми-воспитанниками, 3 собственными детьми и 3 приемными принудительно вывезена из Мариуполя в город Саранск в РФ.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 927 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.