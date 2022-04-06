Минцифры: выход платежной системы Stripe на украинский рынок может ускориться

Маркетплейс Etsy готов рассматривать возможность открытия платформы для украинцев, к диалогу с командой Stripe присоединились НБУ и Visa, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Министерство цифровой трансформации Украины.

"Продолжаем работать над тем, чтобы международные цифровые сервисы стали доступны украинцам. Маркетплейс Etsy, на котором можно купить или продать уникальные товары, и международная платежная система с высокой скоростью обработки платежей Stripe - одни из них.

Мы уже создали петиции, чтобы обе компании запустили свой сервис для украинцев и продолжаем переговоры с их руководством", - заявили в министерстве.

В Минцифре добавили, что к диалогу с командой Stripe присоединились НБУ и Visa.

"Это значит, что выход компании на украинский рынок может ускориться" , – говорят в ведомстве.

По словам Минцифры, Etsy уже готова рассматривать возможность открытия платформы для украинцев.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации запустило петицию об открытии для украинцев международной платежной системы Stripe.

Минцифры ведет переговоры с руководством маркетплейс Etsy, на котором можно купить или продать уникальные товары, чтобы украинцы могли создавать новые аккаунты на сайте.