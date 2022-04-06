Зеленский: Россия рассматривает голод как свое оружие
Россия рассматривает голод как свое оружие в войне против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Ирландии.
Он рассказал, как минувшей ночью российские ракеты ударили по очередной базе с топливом.
"Одну из десятков, которые Россия рассматривает как мишень. И это уже стало фирменным почерком оккупантов — уничтожать все, что обеспечивает обычную жизнь. Они последовательно уничтожают места хранения топлива, распределительные центры продуктов, уничтожают даже обычную аграрную технику и минируют поля", — сказал Зеленский.
Он добавил, что Россия заблокировала все морские порты, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт.
"Они рассматривают и голод как свое оружие, оружие против нас, обычных людей. Как инструмент для доминирования. Без нашего экспорта — это не просто дефицит, а угроза голода для более чем десятка стран Африки и Азии. Потому что физически не будет хватать объемов продукции и существенно возрастут цены. Для миллионов бедных на севере Африки и в части азиатских стран станет еще сложнее кормить свои семьи", — резюмировал он.