Зеленский: Россия рассматривает голод как свое оружие

Россия рассматривает голод как свое оружие в войне против Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Ирландии.

Он рассказал, как минувшей ночью российские ракеты ударили по очередной базе с топливом.

"Одну из десятков, которые Россия рассматривает как мишень. И это уже стало фирменным почерком оккупантов — уничтожать все, что обеспечивает обычную жизнь. Они последовательно уничтожают места хранения топлива, распределительные центры продуктов, уничтожают даже обычную аграрную технику и минируют поля" , — сказал Зеленский.

Он добавил, что Россия заблокировала все морские порты, которые уже были загружены аграрной продукцией на экспорт.