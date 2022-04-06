Гайдай: через 3-4 дня РФ начнет наступление в Луганской области

Российские оккупанты продолжают стягивать свои войска в Луганскую область и готовятся к наступлению, которое может начаться уже в ближайшие дни.﻿ Об этом в среду, 6 апреля, рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает Новое время.

"Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил (ВС РФ), техники и людей, я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов, и дня через 3−4 будут пытаться проводить наступление" , — рассказал он.

Гайдай также призвал местных жителей, которые находятся под постоянными обстрелами оккупантов, эвакуироваться.

В то же время, он заверил, что украинские военные готовят захватчикам "гостеприимную" встречу.