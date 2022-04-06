Кабмин разрешил теробороне использовать артиллерийское вооружение

Кабмин изменил порядок применения оружия бойцами территориальной обороны. Об этом идет речь в постановлении от 5 апреля 2022 г. № 403, сообщает Корреспондент.

Раньше члены формирований теробороны имели право применять только личное охотничье оружие, а теперь им разрешено использовать стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Согласно документу, отныне к использованию теробороной разрешены:

- стрелковое оружие - огнестрельное, пневматическое ствольное оружие для стрельбы пулями или другими видами патронов;

- другие виды вооружения - артиллерийское вооружение, ракетные системы (комплексы), управляемые (неуправляемые) ракеты и их составные части, комплексы (установки) для их запуска и составные части к ним, средства управления оружием (огнем), системы дистанционного управления ракетами, оборудование для транспортировки и обслуживания ракет, гранатометы, огнеметы, мины, гранаты.