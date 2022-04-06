В ООН рассмотрят исключение РФ из Совета по правам человека

В четверг, 7 апреля, Генассамблея ООН проведет голосование по вопросу исключения России из Совета по правам человека, сообщает Новое время.

Как пишет AFP News Agency, по словам Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, исключение РФ должно стать наказанием за ее военные преступления в Буче и других городах Украины.

С соответствующим предложением ранее обратилась представитель США Линда Томас-Гринфилд.

По ее словам, нахождение РФ в Совете по правам человека после всех зверств, учиненных ее военными в Украине, является фарсом.