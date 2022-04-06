Верещук призвала жителей трех областей эвакуироваться

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона призвала к эвакуации жителей Донецкой, Луганской и Харьковской областей, передает Мининтеграция.

Верещук объяснила, что отвод войск оккупанта из Киевской и Черниговской областей не был жестом доброй воли перед очередным раундом переговоров, как это пытаются подать российские должностные лица. Это был жест железной воли нашей армии, власти и всего украинского народа, добавила она.

«Именно поэтому руководители военных администраций Харьковщины, Луганщины и Донбасса просят население покинуть границы областей и делают все, чтобы эвакуация прошла организованно.

Это нужно сейчас, потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели. Они ничего не смогут сделать против этого и мы не сможем помочь. Потому что остановить огонь будет практически невозможно. Нужно эвакуироваться, пока есть такая возможность. Пока она еще есть» , - призвала Верещук.

Напомним, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска начали уничтожать железнодорожное сообщение Донецкой области, а потому нужно эвакуироваться, пока есть возможность.