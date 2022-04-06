Шольц рассказал о поставках оружия в Украину

Германия помогает Украине оружием из собственных запасов и будет делать это в дальнейшем. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Корреспондент.

Как пишут немецкие СМИ, по словам Шольца, Германия будет продолжать поддерживать Украину "как можно лучше" до тех пор, пока война не закончится.

"Сюда входит и тот факт, что мы можем поставлять оружие из текущих запасов Бундесвера. Все, что имеет смысл и работает быстро, доставляется" , - заявил канцлер, выступая в Бундестаге.

Он также добавил, что министр обороны Кристина Ламбрехт лично занимается поставками вооружения. При этом Шольц добавил, что должны быть четко оговорены границы, чтобы "партнеры по НАТО не стали стороной войны".

Также Шольц выступая в Бундестаге обратился к президенту РФ Владимиру Путину, потребовав прекратить разрушительную войну в Украине.

"Остановите эту разрушительную и саморазрушительную войну - немедленно. Выведите свои войска из Украины" , - заявил Шольц.

Он также добавил, что Германия потрясена зверствами российский военных в Буче.

"Ужасные кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас. Российские солдаты перед выводом войск устроили там резню украинских гражданских лиц, включая детей, женщин и стариков" , - заявил Шольц.

Канцлер подчеркнул, что российское утверждение о том, что кадры из Бучи являются инсценировкой, вновь ложится на тех, "кто распространяет эту ложь", подчеркивает канцлер.