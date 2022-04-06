Боррель выступил за увеличение санкций против РФ

С начала вторжения в Украину Евросоюз заплатил России за энергоносители 35 миллиардов евро, тогда как предоставил помощи Украине всего на миллиард. Об этом в среду, 6 апреля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Корреспондент.

"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи… 1 миллиард евро - это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 миллиардов евро… Сравните это с 1 миллиардом евро, который мы дали Украине в виде вооружений" , - сказал он.

Боррель также сообщил, что ЕС намерен утвердить новый пакет санкций, но вопрос об энергетике еще обсуждается. Дипломат считает, что Европа должна продолжать вооружать Украину, не провоцируя эскалацию.