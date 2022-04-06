Боррель выступил за увеличение санкций против РФ
С начала вторжения в Украину Евросоюз заплатил России за энергоносители 35 миллиардов евро, тогда как предоставил помощи Украине всего на миллиард. Об этом в среду, 6 апреля, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает Корреспондент.
"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи… 1 миллиард евро - это то, что мы платим Путину каждый день за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 миллиардов евро… Сравните это с 1 миллиардом евро, который мы дали Украине в виде вооружений", - сказал он.
Боррель также сообщил, что ЕС намерен утвердить новый пакет санкций, но вопрос об энергетике еще обсуждается. Дипломат считает, что Европа должна продолжать вооружать Украину, не провоцируя эскалацию.
"Войны выигрываются с помощью оружия и экономического ослабления врага", - заявил Боррель.