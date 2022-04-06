В ЕС рекомендуют упростить признание дипломов беженцев из Украины

Еврокомиссия в среду, 6 апреля, обнародовала рекомендации по признанию дипломов и профессиональных квалификаций украинских беженцев, сообщает Корреспондент.

Так, в документе говорится, что право на доступ к рынку труда является ключевым аспектом временной защиты, предоставляемой странами ЕС, поэтому механизм признания компетенций должен быть быстрым, честным и прозрачным.

Так, странам рекомендуется проявить гибкий подход к признанию дипломов, особенно учитывая, что переселенцы могут не иметь оригиналов документов.

"Что касается работы, то украинцы имеют неограниченный доступ к вакансиям, не регулируемым законодательством ЕС. В их перечень не входит здравоохранение, образование, социальная сфера - тут признание квалификации является обязательным условием для трудоустройства, однако учитывая, что с притоком беженцев потребность в таких специалистах возрастет, то они не только смогут работать, а и получить новый опыт" , - говорится в документе.

Также отмечается, что в сферах, где наблюдается дефицит соискателей, процесс признания компетенций и трудоустройства также будет облегчен.