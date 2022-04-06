В ЕС хотят предоставить убежище солдатам РФ, которые откажутся воевать
Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал страны ЕС предоставлять убежище российским солдатам, которые откажутся воевать в Украине, сообщает Корреспондент.
Это "ценная идея, которую следует реализовать", считает Мишель.
Он призвал страны ЕС подумать о том, как предоставить убежище российским дезертирам.
"Если вы не хотите участвовать в убийстве своих украинских братьев и сестер, если вы не хотите быть преступником, бросьте оружие, прекратите воевать, покиньте поле боя", - обратился Мишель к российским военным.