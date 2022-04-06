В ЕС хотят предоставлять убежище солдатам РФ, которые откажутся воевать

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал страны ЕС предоставлять убежище российским солдатам, которые откажутся воевать в Украине, сообщает Корреспондент.

Это "ценная идея, которую следует реализовать", считает Мишель. Он призвал страны ЕС подумать о том, как предоставить убежище российским дезертирам.