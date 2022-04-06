Верещук озвучила условия обмена пленными, выдвинутые РФ

Российская сторона ставит такие условие обмена пленными: военных - на военных, гражданских - на гражданских. Об этом рассказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, сообщает Корреспондент.

"У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже захватывать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому так не будем действовать" , - сказала Верещук.

Она обвинила Россию в несоблюдении международного гуманитарного права.

"Обмен военных на гражданских запрещен Женевской конвенцией. Поэтому я обращаюсь к международному сообществу и правозащитным организациям с требованием вместе добиваться от оккупантов освобождения украинских гражданских людей! Это единственный выход в этой ситуации" , - заявила вице-премьер.

По словам Верещук, в настоящее время в Украине находятся около 600 российских пленных.