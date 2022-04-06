Денисова: оккупанты выдают гражданских за военнопленных

Российские оккупанты похищают украинских гражданских, чтобы выдать их за «военнопленных». Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook, сообщает Новое время.

"Есть свидетельства, что, отступая из Киевской области, российские войска похищали гражданских украинцев, которых теперь демонстрируют в российских СМИ как „пленных“ военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Наших граждан переодели в военную форму и заставляют участвовать в пропагандистских видеороликах в YouTube и на телеканалах. Одного из мужчин на видео опознали его родные" , — рассказала уполномоченная по правам человека.

О том, что оккупанты захватывают мирных жителей, также рассказал освобожденный из российского плена украинский военный. Он сообщил, что в СИЗО российского Курска находятся более 40 пленных украинских гражданских. Также в росСМИ накануне появилась информация об убийстве 93 «украинских дезертиров» из Мариуполя в гражданской одежде. Денисова подчеркнула, что это может быть доказательством массовой казни гражданских украинцев.

Омбудсмен напомнила, что действия России являются военным преступлением и преступлением против человечности в соответствии со ст. 7 и 8 Римского статута и прямо нарушают статьи 3 и 34 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, статьи 9 и 21 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 5 Европейской конвенции по правам человека.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами — участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти преступления и нарушения прав человека РФ в Украине" , — добавила Денисова.

Ранее вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Россия ставит условие Украине для обмена пленными: военных требуют менять на военных, а гражданских — на гражданских:

«У переговорщиков с российской стороны я постоянно спрашиваю: нам тоже вылавливать россиян по всему миру, чтобы выставлять как обменный фонд? Но мы не террористы и не пираты, поэтому так не будем действовать».

По словам Верещук, сейчас в Украине находятся около 600 российских пленных. Непрерывно идут переговоры об их обмене на украинских защитников.