Agenzia ANSA: в Италии пытались поджечь конфискованную виллу Соловьева

В Италии неизвестные пытались поджечь фасад виллы на озере Комо, которая раньше принадлежала российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Об этом, со ссылкой на Agenzia ANSA, сообщает Лига.net.

Неизвестные рано утром попытались поджечь несколько автомобильных покрышек, которые они принесли к фасаду виллы в городке Менаджо на озере Комо. Прохожие, заметившие возгорание, сразу вызвали полицию. Пожар был потушен до того, как огонь нанес существенный ущерб, сообщает издание.

Вилла ранее принадлежала российскому телепропагандисту Владимиру Соловьеву и была конфискована в начале марта у него в рамках санкций, наложенных на российских функционеров после начала российского вторжения в Украину.

Местная служба карабинеров сообщила, что примерно в то же время на стене второй конфискованной у Соловьева виллы, которая расположена в городке Пьянелло-дель-Ларио на том же озере Комо, появились надписи с протестом против вторжения России в Украину и "личными выпадами" против бывшего владельца.

Полиция считает, что эти правонарушения связаны друг с другом и предпринимает меры для поиска тех, кто их совершил.