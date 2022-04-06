В ЕС выделили 3,5 млрд евро на украинских беженцев

Послы Европейского Союза одобрили доступ государствам-членам к финансированию на сумму 3,5 млрд евро для оказания помощи украинцам, которые бегут от войны, развязанной Россией, сообщает Интерфакс-Украина.

«Сегодня послы ЕС одобрили предложение, предоставляющее государствам-членам немедленный доступ к большему финансированию в рамках REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe, Помощь в восстановлении сплоченности и территорий Европы), а также содействие предоставлению удовлетворения основных потребностей и поддержки беженцев из Украины. В этом году будет выплачено в общей сложности 3,5 миллиарда евро в виде увеличенного первоначального предварительного финансирования в рамках REACT-EU, одной из крупнейших программ восстановления после пандемии, направленной на укрепление фондов политики сплочения и Фонда европейской помощи наиболее обездоленным» , - сказано в сообщении, распространенном в среду в Брюсселе.

В коммюнике уточняется, что государства-члены, которые приняли большее количество беженцев, получат большую долю.

«Предложение позволяет снизить нагрузку на государственные бюджеты государств-членов, чтобы они могли справиться с наплывом беженцев из Украины. С этой целью предварительное финансирование транша REACT-EU 2021 года будет увеличено с 11% до 15% для всех государств-членов и с 11% до 45% для тех стран ЕС, где приток беженцев из Украины составил более 1% их населения в конце первого месяца после российского вторжения» , - детализировали в Европейском совете.

Кроме того, перечислены страны, которые получат 45% предварительное финансирование: Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, граничащие с Украиной, а также Австрия, Болгария, Чехия, Эстония и Литва, которые приняли количество перемещенных лиц, эквивалентное более 1% их населения к 23 марта 2022 года.