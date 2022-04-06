Люксембург высылает российского дипломата

Люксембург решил выслать российского дипломата из страны. ﻿Об этом сообщил министр иностранных дел Жан Ассельборн, сообщает Новое время.

"Люксембург решил сегодня объявить дипломата посольства России в Люксембурге персоной нон грата, чья деятельность противоречит интересам безопасности Люксембурга" , — цитируют местные СМИ заявления Ассельборна.

По словам министра, дипломату, который в настоящее время является одним из трех представителей России в стране, было приказано покинуть Люксембург в течение 15 дней.

"Правительство Люксембурга проявляет солидарность с подавляющим большинством стран ЕС, которые также уже предприняли подобные шаги" , — сказал он.

Ранее о высылке российских дипломатов объявил ряд европейских стран. В том числе о высылке дипломатов заявили Дания (15 человек), Италия (30 человек), Швеция (три человека), Франция (по данным СМИ, около 30 человек), Германия (по данным СМИ, около 40 человек). Немецкий журналист Андреас Кинаст 4 апреля сообщил, что всего западные страны выслали более 150 российских дипломатов.