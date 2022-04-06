Блинкен заверил Украину в дальнейших поставках противотанкового оружия

США и их союзники продолжат поставки противотанкового оружия в Украину, в итоге против каждого танка РФ у Украины будет по 10 подобных систем вооружения. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Интерфакс-Украина.

"Против каждого российского танка в Украине мы уже поставили или поставим 10 противотанковых систем" , - заявил он телеканалу NBC.

Накануне президент США Джо Байден распорядился выделить дополнительную военную помощь Украине на $100 млн.

Блинкен уточнил, что дополнительная военная помощь Украине на $100 млн включает также противотанковые системы.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в свою очередь заявлял, что с начала спецоперации России США выделили Украине оружие и амуницию на сумму $1,65 млрд.