CNN: на Западе не исключают новую попытку РФ захватить Киев

Переключение внимания России на военные действия в южных и восточных регионах Украины не означает, что президент Владимир Путин отказался от планов захватить Киев. Об этом 6 апреля сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских и западных официальных лиц, сообщает Корреспондент.

Ожидается, что в течение следующих нескольких недель российские силы пополнят запасы и передислоцируются с целью "начать новое жестокое наступление" на Донбассе.

"Они будут перевооружены, потому что израсходовали много боеприпасов, и снабжены горючим и всем необходимым, продовольствием и так далее, чтобы начать новое большое наступление" , - заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

При этом долгосрочные цели Путина до сих пор не ясны, подчеркнул высокопоставленный представитель Пентагона.

США и их союзники готовятся к возможности того, что РФ попытается повторно вторгнуться в Киевскую область, как только выполнит свои задачи в Донецкой и Луганской областях.

Американские, европейские и украинские официальные лица заявили CNN, что не верят в добрые намерения РФ на переговорах с Украиной и считают их не более чем "дымовой завесой".

Также собеседники телеканала не верят в то, что Путин отказался от цели свергнуть президента Украины Владимира Зеленского и прозападное правительство в Киеве.