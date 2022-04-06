Подоляк назвал "хайпом" приглашение Орбана на переговоры в Будапешт

Советник главы Офиса президента Украины и член украинской переговорной команды Михаил Подоляк считает "хайпом" заявления премьера Венгрии о потенциальной "нормандской" встрече в Будапеште.﻿ Об этом он сказал в комментарии УП, сообщает Европейская правда.

Подоляк отметил, что сейчас многие заявления делаются для собственных интересов, и нередко это политические спекуляции и привлечение внимания, особенно если это "политические деятели с очень специфическими политическими взглядами".

"Реальность немного иначе. Есть официальные каналы. Есть переговорная группа, которая постоянно на контакте на уровне подгрупп. Есть, наконец, ключевой международный консультативный формат – на уровне политических советников, которым занимается с нашей стороны Андрей Ермак. Любые реальные предложения идут только через эти каналы. Другое – это медийный хайп" , - сказал Михаил Подоляк.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан после последнего разговора с Путиным заявил, что тот якобы соглашается с его идеей собрать в Будапеште встречу лидеров Нормандского формата для немедленного прекращения огня, но имеет свои предварительные условия.