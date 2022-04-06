СБУ сообщила о задержании агентов РФ в нескольких областях

Служба безопасности Украины разоблачила сразу несколько агентов РФ в разных регионах страны, сообщает Новое время.

В Сумской области сотрудники СБУ уличили в работе на оккупантов председателя одной из общественных организаций.

Злоумышленник собирал для спецслужб РФ личные данные украинских патриотов и бойцов местной теробороны для составления так называемых расстрельных списков.

Еще одного коллаборанта задержали в Днепропетровской области. Пособник захватчиков передавал им разведданные о расположении стратегически важных объектов и воинских частей, расположенных на территории региона.

Кроме того, в Донецкой области разоблачили двух корректировщиков, собиравших данные о местах дислокации и перемещениях украинских войск с привязкой к местности для нанесения по ним ударов ВС РФ.