"Вясна": в Беларуси силовики ранили "рельсовых партизан"

Силовики в Беларуси задержали трех жителей Бобруйска 27 и 28 лет за уничтожение двух релейных шкафов сигнальной установки под Осиповичами, которые обеспечивают движение железнодорожных составов. Об этом информировал белорусский правозащитный центр Вясна, сообщает Новое время.

По данным правозащитников, один из задержанных ранен и находится в больнице. В МВД Беларуси заявили, что провели «спецоперации» против «рельсовых партизан» 30 марта в Бобруйском и 1 апреля в Борисовском районах. Силовики открыли огонь на поражение якобы потому, что мужчины «оказали активное сопротивление и попытались скрыться». Там утверждают, что два человека находятся в лечебных учреждениях, остальным «оказали помощь на месте».

В Сообществе железнодорожников Беларуси подчеркнули, что люди не оказывали сопротивление, но им целенаправленно расстреляли коленные суставы. По словам белорусских железнодорожников, КГБ и ГУБОП сейчас бросили все силы на поимку партизан.

Белорусские «рельсовые партизаны» пытаются остановить передвижение по белорусской железной дороге военной техники и оружия.

Ранее Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко начал репрессии из-за «рельсовой войны» белорусов. По данным ЦПД, белорусский режим пытается найти виновных в диверсиях, и на прошлой неделе КГБ Беларуси задержал более 30 железнодорожников.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка рассказывал, что в Беларуси борются с тем, чтобы армия страны не вторглись в Украину. По его словам, белорусские партизаны останавливают российские поезда и повреждают технику РФ.﻿