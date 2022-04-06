Депутаты Чехии признали Голодомор геноцидом украинского народа

Палата депутатов парламента Чехии, нижняя палата высшего законодательного органа страны, приняла 6 апреля резолюцию о признании Голодомора 1932-33 годов геноцидом украинского народа, сообщает Укринформ.

Документ размещен на сайте парламента.

«Сегодняшнее постановление отдает еще один исторический долг. Особенно учитывая продолжение жестокой российской агрессии в Украине, которая к тому же сопровождается интенсивным дезинформационным наступлением и попытками исказить историю, важно напомнить о настоящей преступной природе голода начала 1930-х годов» , – сказала спикер Палаты депутатов Маркета Пекарова Адамова, которая является автором резолюции.

Голод, сознательно созданный сталинским режимом в Москве, унес более десяти миллионов жизней, напоминают чешские депутаты. Европейский парламент ранее назвал это преступлением против человечества. На сайте приводятся основные факты этого страшного преступления.

«Голод 90 лет назад в Украине был попыткой советской большевистской власти устроить геноцид украинской нации. Нынешняя агрессия вооруженных сил Российской Федерации против свободной и суверенной Украины и военные преступления российских солдат подтвердили высокую актуальность чествования этого трагического исторического события. Как мы все сегодня осознаем, путинская Россия взяла на себя худшее из кровавого наследия тоталитарного советского союза» , – сказал еще один соавтор резолюции, председатель Комитета по вопросам безопасности Палаты депутатов Павел Жачек.

Резолюция была принята единогласно. Так же как накануне постановление, в котором Палата депутатов парламента Чехии осудила военные преступления, совершенные российскими военными в Украине, призвала к наказанию виновных, а также к более жестким санкциям против РФ.

Голодомор 1932-1933 годов – это акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР путем создания искусственного массового голода.

День памяти жертв Голодоморов отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.