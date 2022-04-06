В РФ пригрозили Финляндии за возможное членство в НАТО

Возможное вступление Финляндии в НАТО сделает ее мишенью для российских ответных мер. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров, сообщает Новое время.

"Вступление Финляндии в НАТО сделало бы ее мишенью для российских ответных мер" , — прокомментировал он новости о том, что Североатлантический альянс был бы готов принять Финляндию по ускоренной процедуре, пишут "РИА Новости".

3 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране пора серьезно пересмотреть свою позицию в отношении НАТО из-за войны России против Украины.

В Финляндии петиция о вступлении страны в НАТО набрала необходимые 50 тысяч подписей, теперь она попадет на рассмотрение в парламент.

В финской службе безопасности предупредили, что в ближайшие месяцы Россия развернет кампанию дезинформации, чтобы повлиять на дебаты о вступлении страны в НАТО.