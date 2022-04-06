В РФ выдача кредитов наличными за месяц упала почти на 90%

На фоне роста банковских ставок в марте в РФ зафиксировали обвал выдачи кредитов наличными – почти на 90% в марте.﻿ Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на данные Frank RG, сообщает Экономическая правда.

За месяц российские банки выдали кредитов наличными на 76 млрд рублей. Это минимальное значение с февраля 2015 года – тогда Центробанку РФ, как и сейчас, пришлось прибегать к экстремальному повышению ключевой ставки.

"Выдача кредитов наличными российскими банками в марте упала на 86,83% в годовом выражении, до 76,3 млрд рублей. В феврале 2022 года банки выдали кредитов наличными на 484,8 млрд рублей – таким образом, объем кредитования сократился на 84,27% в месяц. Снизился и средний размер кредита – на 44%, примерно до 167,6 тысяч рублей. В общей сложности выдача кредитов физлицам по сравнению с февралем снизилась почти на 40%, до 657 млрд рублей" , - говорится в статье.

Объем автокредитов снизился на 78,5% в месячном и почти на 77% в годовом выражении, до 21 млрд рублей, средний размер кредита снизился на четверть до февральских значений, до 1,026 млн рублей.

Объем pos-кредитов по сравнению с февралем упал на 54%, до 14,4 млрд рублей, средний размер кредита снизился вдвое – до 21,5 тысячи рублей.

"Вырос только рынок ипотеки – в марте банки выдали жилищных кредитов на 545,5 млрд рублей, что почти на 14% больше по сравнению с февралем и на 8% – с данными годовой давности. При этом средний размер выданных в марте ипотечных кредитов за месяц снизился на 8,7%, до 3,23 млн. рублей" , – пишет издание.

Когда Центробанк РФ поднял ставку до 20%, банки были вынуждены отреагировать и поднять ставки по кредитам, что и спровоцировало падение, заявил проектный лидер Frank RG Артем Мосин.

По словам Мосина, именно усиление риск-подходов банков явилось основной причиной падения объемов кредитования.