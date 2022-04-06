США ввели санкции против Сбербанка и дочек Путина
Соединенные Штаты решили ввести еще более жесткие санкции против России. Таков ответ Запада на зверства россиян в украинской Буче, сообщает Сегодня.
Как заявили на сайте Белого Дома, говорится о полном блоке Сбербанка и Альфа-банка.
Кроме этого, заблокировали более двух третей банковского сектора РФ и ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику. Ввели и санкции против отдельных лиц:
- Михаила Мишустина;
- Дмитрия Медведева;
- взрослых детей Владимира Путина;
- жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова;
- ряда членов Совбеза РФ.
Ранее российский олигарх Константин Малофеев был обвинен в нарушении санкций. В Генпрокуратуре США говорят о попытке влияния на европейские медиа через посредников.
Падение акций Сбербанка
Московская биржа моментально отреагировала на действия США. Акции Сбербанка быстро падают. Уже зафиксировали снижение на 4,5% – теперь по 146,2 рубля за акцию.