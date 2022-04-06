США ввели санкции против Сбербанка и дочек Путина

Соединенные Штаты решили ввести еще более жесткие санкции против России. Таков ответ Запада на зверства россиян в украинской Буче, сообщает Сегодня.

Как заявили на сайте Белого Дома, говорится о полном блоке Сбербанка и Альфа-банка.

Кроме этого, заблокировали более двух третей банковского сектора РФ и ввели запрет на новые инвестиции в российскую экономику. Ввели и санкции против отдельных лиц:

Михаила Мишустина;

Дмитрия Медведева;

взрослых детей Владимира Путина;

жены и дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова;

ряда членов Совбеза РФ.

Ранее российский олигарх Константин Малофеев был обвинен в нарушении санкций. В Генпрокуратуре США говорят о попытке влияния на европейские медиа через посредников.

Падение акций Сбербанка

Московская биржа моментально отреагировала на действия США. Акции Сбербанка быстро падают. Уже зафиксировали снижение на 4,5% – теперь по 146,2 рубля за акцию.