Столтенберг спрогнозировал продолжительность войны РФ против Украины

Столтенберг спрогнозировал продолжительность войны РФ против Украины

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что война Российской Федерации против Украины может длиться месяцы и годы, и поэтому надо готовиться на долгосрочный период отвечать на имеющиеся вызовы.﻿ Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе до начала встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса, сообщает УНИАН.

"Прежде всего, эта война должна быть завершена сейчас, и президент Путин может ее прекратить путем вывода его войск и сил и прекращения атак на независимую суверенную страну, Украину, и добросовестно сесть за стол переговоров и найти политическое решение. Но в то же время мы должны быть реалистичными и отдавать себе отчет в том, что это может длиться долгое время, на протяжении многих месяцев и даже лет", - подчеркнул Столтенберг.
"И это причина, почему мы также должны быть подготовлены на долгий период времени. Одновременно, когда речь идет о поддержке Украины, сохранении санкций и укреплении нашей обороны. И ожидаю, что министры рассмотрят долгосрочные перспективы, необходимость быть подготовленными для долгого пути", - сказал он.
"Я также верю, что независимо от того, когда завершится война, это имеет долгосрочное влияние на нашу безопасность, поскольку мы видели жестокость и готовность президента Путина применять военную силу для достижения его цели, и это изменило реальность безопасности в Европе на многие годы", – отметил генеральный секретарь.

В этой связи Столтенберг добавил, что военным командирам было поручено подготовить для политических лидеров варианты для принятия решений, которые помогут укрепить политику обороны и сдерживания на долгий период времени. Он ожидает, что решения на долгосрочную перспективу будут приняты на саммите НАТО в Мадриде, который состоится в июне.

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