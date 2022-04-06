Финская железная дорога снова прекращает грузоперевозки в РФ

Государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group вновь прекращает грузовые перевозки с Россией.﻿ Об этом заявила пресс-служба компании, сообщает УНИАН.

"6 апреля 2022 года Совет директоров VR Group принял решение о контролируемом прекращении восточных грузовых перевозок. С этим решением VR Transpoint, который отвечает за грузовые перевозки, составит план сокращения трафика. Сокращение трафика будет осуществляться таким образом, чтобы учитывать потребности безопасности снабжения Финляндии" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время санкции ЕС не препятствуют железнодорожному сообщению между ЕС и Россией, поэтому расторжение договоров грузовых перевозок VR должно осуществляться в порядке, определенном договорами, и обсуждаться с клиентами.

"С тех пор, как началась война, компания работала над общей оценкой, которая учитывает различные заинтересованные стороны и безопасность поставок. Сейчас оценка в этом плане завершена. Подготовка этого решения была длительным и сложным процессом" , – подчеркнул исполняющий обязанности президента и генеральный директор VR Group Топи Симола.

В конце марта финская железнодорожная компания VR Transpoint заявила, что после перерыва возобновляет грузоперевозки из РФ. Перед этим Финляндия прекратила железнодорожное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом.