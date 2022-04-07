Таможенная реформа во время войны: подробности

Верховная Рада в конце марта приняла изменения в нормы налогового и таможенного законодательств. Изменения направлены на обеспечение почти беспрепятственного ввоза из-за границы грузов, которые являются особенно актуальными в условиях военного положения (гуманитарная помощь, товары первой необходимости, продукты питания, топливо и другие). А несколько изменений заслуживают особого внимания, пишет Андрей Терещук, УНИАН.

Например, начиная с 01.01.2022 по 31 декабря года, в котором прекращено военное положение, освобождаются от начисления и уплаты экологического налога отдельные субъекты хозяйствования. А именно те, что зарегистрированы или взяты на учет по местам размещения источников загрязнения, создания и временного хранения радиоактивных отходов, на оккупированных Россией территориях или тех, где ведутся боевые действия.

Изменения направлены на обеспечение почти беспрепятственного ввоза из-за границы грузов, которые особенно актуальны в условиях военного положения

Также за 2021 и 2022 налоговые годы не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество (отличное от земельного участка) за объекты жилой недвижимости, расположенные на оккупированных Россией территориях или тех, где ведутся боевые действия.

Кроме того, налог не уплачивается за объекты жилой недвижимости, ставшие непригодными для проживания в связи с вооруженной агрессией РФ (перечень таких территорий, как и порядок признания объектов, будет определять КМУ).

Не забыли и о нежилой недвижимости. С 1 марта 2022 года по 31 декабря года, в котором прекращено военное положение, не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество (отличное от земельного участка) за объекты нежилой недвижимости, которые расположены на оккупированных Россией территориях или тех, где ведутся боевые действия.

Также правительство создало в Украине специальный Фонд восстановления имущества и разрушенной инфраструктуры. При этом, украинцы, имущество которых было повреждено из-за военного вторжения России, могут подать заявку на возмещение в электронном приложении "Дія". Услугой могут воспользоваться только граждане Украины, у которых с начала войны 24 февраля было повреждено:

частные дома (усадебные, дачные и садовые);

квартиры;

другие жилые помещения, на которые зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

Есть хорошие новости и по транспорту - предусмотрены льготы для рядовых украинцев. Отменяются таможенные платежи при ввозе транспортных средств, за исключением тех, которые имеют происхождение из страны-агрессора. Освобожден от акцизного налога и НДС ввоз транспортных средств субъектами упрощенной системы. То есть, бесплатно растаможить машину можно будет с 1 апреля до отмены военного положения.

Также на время действия военного положения для предупреждения дефицита освобождаются от налогообложения:

налогом на добавленную стоимость операции по ввозу товаров в таможенном режиме импорта, произведенные плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп, которые уплачивают налог по ставке 2%,

ввозной пошлиной товары, ввозимые (пересылаемые) предприятиями для свободного обращения.

Кабмин своими решениями разрешает пропуск или выпуск через таможенную границу Украины отдельных товаров без обязанности подавать разрешительные документы, необходимые при импорте (санитарные, экологические и другие).

Товары, которые по своим характеристикам могут относиться к культурным ценностям, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, радиоэлектронных средств, запрещенных к ввозу, товары военного назначения или товары двойного использования, опасные отходы будут пропускать через таможенную границу Украины на основании заявления декларанта о неприменении к таким товарам запретов и ограничений.

При ввозе товаров, таможенное оформление (для уменьшения очередей на границах) будет осуществляться на основании предыдущей таможенной декларации и должно быть завершено за один рабочий час. Плату за выполнение таможенных формальностей таможенными органами вне места расположения таможенных органов или вне рабочего времени не будут взимать.

Стоит отметить, что новый таможенный и налоговый режим не распространяется на спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво, табачные изделия, табак, промышленные заменители табака, жидкости, используемые в электронных сигаретах, а также на товары, которые имеют происхождение или ввозятся из России или другого государства, признанной агрессором, или ввозятся с оккупированной территории Украины.

Для производителей спирта этилового предусмотрено, что на период военного положения производство может осуществляться при соблюдении ими определенных условий:

наличия соответствующей лицензии;

обязательного вывоза всего произведенного спирта за пределы таможенной территории Украины;

проведение отпуска спирта с применением расходомеров-счетчиков, установленных на местах отпуска;

отпуска и денатурации спирта в присутствии представителя контролирующего органа на акцизном складе с оформлением соответствующего акта.

Кроме того, предусмотрено, что на период введения военного положения разрешается реализовывать в розницу через аптеки спирт этиловый, который используется как лекарственное средство.

Налогоплательщики, которые своевременно не смогли подать налоговую отчетность, должны это сделать после окончания военного положения в течение шести месяцев.

Органам местного самоуправления предоставляется право принимать решение об установлении местных налогов или сборов, налоговых льгот по их уплате и вносить изменения в ранее установленных (уменьшать/увеличивать ставки) без применения требований регуляторного законодательства.

Все эти изменения позволяют эффективнее работать украинской экономике во время войны. А также обеспечивает соблюдение прав и обязанностей налогоплательщиков

Кроме того, ощутимым ослаблением ведения бизнеса является тот факт, что на период действия военного положения вводится мораторий на документальные проверки по соблюдению требований законодательства по вопросам таможенного дела. То есть таможенные органы не проводят документальные проверки, а акты, сверки, возражения и налоговые уведомления-решения не направляются.

Все эти изменения позволяют эффективнее работать украинской экономике во время войны. А также обеспечивает соблюдение прав и обязанностей налогоплательщиков, в частности, предоставляет необходимые льготы и упрощает таможенные процедуры в рамках реализации "таможенной реформы", ранее анонсированной Правительством.