Британия ввела санкции против ряда банкиров и бизнесменов из РФ

Очередная группа бизнесменов и банков из России попала в санкционный список Великобритании из-за военной агрессии России против Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Среди них совладелец "НОВАТЭКа" и "СИБУРа" Леонид Михельсон, глава АК "АЛРОСА" Сергей Иванов, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, основатель "ФосАгро" Андрей Гурьев-старший, основной бенефициар "Акрона Вячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин.

Также под санкциями Великобритании теперь находятся Сбербанк и Московский кредитный банк.