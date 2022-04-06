ЕС повышает готовность к химическим и ядерным угрозам
Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о создании стратегических резервов потенциала реагирования ЕС на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы через механизм гражданской защиты Евросоюза, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы принимаем конкретные меры для повышения готовности Европы перед лицом потенциальных угроз. Мы создаем как резерв дезактивации, так и новый запас оборудования, предназначенного для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций", - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
"Я благодарен государствам-членам ЕС за эти усилия. Наша цель - предоставить возможность быстрого реагирования нашим гражданам, если такая чрезвычайная ситуация когда-либо произойдет", - добавил еврокомиссар.
Принимаемые меры включают в себя стратегический запас rescEU (резерва механизма гражданской защиты ЕС) на сумму 540,5 млн евро, созданный в сотрудничестве с управлением по обеспечению готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, сообщается в коммюнике ЕК.
Этот запас будет состоять из оборудования и лекарств, вакцин и других терапевтических средств для лечения пациентов, подвергшихся химическому, биологическому, радиологическому или ядерному воздействию, а также из резерва дезактивации rescEU для обеспечения групп реагирования.
"В качестве немедленного первого шага ЕС мобилизовал свой медицинский резерв rescEU для закупки таблеток йодида калия, которые можно использовать для защиты людей от вредного воздействия радиации. Уже почти 3 млн этих таблеток доставлены в Украину через механизм гражданской защиты ЕС с помощью Франции и Испании", - говорится в сообщении Еврокомиссии.