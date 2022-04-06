ЕС повышает готовность к химическим и ядерным угрозам

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду о создании стратегических резервов потенциала реагирования ЕС на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы через механизм гражданской защиты Евросоюза, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы принимаем конкретные меры для повышения готовности Европы перед лицом потенциальных угроз. Мы создаем как резерв дезактивации, так и новый запас оборудования, предназначенного для химических, биологических или ядерных чрезвычайных ситуаций" , - заявил член ЕК по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

"Я благодарен государствам-членам ЕС за эти усилия. Наша цель - предоставить возможность быстрого реагирования нашим гражданам, если такая чрезвычайная ситуация когда-либо произойдет" , - добавил еврокомиссар.

Принимаемые меры включают в себя стратегический запас rescEU (резерва механизма гражданской защиты ЕС) на сумму 540,5 млн евро, созданный в сотрудничестве с управлением по обеспечению готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, сообщается в коммюнике ЕК.

Этот запас будет состоять из оборудования и лекарств, вакцин и других терапевтических средств для лечения пациентов, подвергшихся химическому, биологическому, радиологическому или ядерному воздействию, а также из резерва дезактивации rescEU для обеспечения групп реагирования.