Кабмин прогнозирует существенное недовыполнение бюджета
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание о состоянии исполнения госбюджета и введении эмбарго на торговлю с Россией. Об этом информировала пресс-служба ОП, сообщает Корреспондент.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления. При этом во втором квартале прогнозируется существенное недовыполнение бюджета.
На совещании обсудили возможные источники наполнения казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования МВФ и т.д.
"При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.
По итогам заседания президент поручил правительству формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией, поскольку фактически импортные и экспортные операции с государством-агрессором полностью остановились с началом войны.