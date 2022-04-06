Кабмин прогнозирует существенное недовыполнение бюджета

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание о состоянии исполнения госбюджета и введении эмбарго на торговлю с Россией. Об этом информировала пресс-служба ОП, сообщает Корреспондент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил﻿, что в первом квартале госбюджет удалось выполнить на 110%. Этому способствовали результаты первых двух месяцев этого года и авансовые налоговые поступления. При этом во втором квартале прогнозируется существенное недовыполнение бюджета.

На совещании обсудили возможные источники наполнения казны. В частности, это донорская помощь, специальные права заимствования МВФ и т.д.

"При неблагоприятном развитии событий рассматривается возможность временного сокращения отдельных социальных расходов, начиная с мая. Для недопущения реализации такого сценария, как отметили участники встречи, необходимо как можно быстрее запустить работу отечественной экономики как тяжелой промышленности, так и малого и среднего бизнеса" , - говорится в сообщении.

По итогам заседания президент поручил правительству формализовать прекращение товарооборота Украины с Россией, поскольку фактически импортные и экспортные операции с государством-агрессором полностью остановились с началом войны.