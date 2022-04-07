Война в Украине ударила по мировой торговле

Объемы мировой торговли в марте снизились на 2,8% из-за российского вторжения в Украину и его последствий, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют данные исследования Kiel Institute for the World Economy.

"Украина практически отрезана от международной морской торговли. Ни один крупный контейнеровоз не заходил в самый важный порт страны, Одессу, с начала войны" , — говорится в отчете института.

Судозаходы в три крупнейших контейнерных порта РФ (Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск) за март сократились наполовину из-за санкций, введенных против России и ухода из страны многих западных компаний. Экспорт в РФ за месяц снизился на 5%, импорт из страны — на 9,7%.

Война в Украине также привела к сокращению экспорта из стран Евросоюза в марте на 5,6%, импорта — на 3,4% (в Германии на 3,7% упал экспорт, на 3,2% - экспорт).

Последствия для США были мягче — экспорт сократился на 3,4%, импорт — на 0,6%.

В Китае экспорт уменьшился на 0,9%, но импорт вырос на 0,9%.