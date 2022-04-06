Норвегия выдворяет трех российских дипломатов
В Норвегии объявлены "персонами нон грата" трое дипломатов из российского посольства в Осло. Об этом заявило Министерство иностранных дел Норвегии, сообщает Корреспондент.
"Эти три человека вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом", - заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.
По ее словам, в свете событий в Украине норвежские власти "обращают особо внимание на нежелательную российскую активность в Норвегии".
Напомним, Греция объявила персонами нон-грата 12 дипломатов РФ, а Италия высылает 30 дипломатов РФ.
О высылке российских дипломатов также заявили Швеция, Дания, Франция, Германия и ряд других стран.