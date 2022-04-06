Anonymous заявили, что взломали видеонаблюдение Кремля
Хакеры, которые действуют от имени группировки Anonymous, заявили, что получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения, сообщает Корреспондент.
"Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не сможете нас остановить. Теперь мы внутри Кремля", - говорится в их сообщении в Twitter.
В качестве доказательства они опубликовали серию видео, возможно снятых внутри Кремля.
Ранее сообщалось, что Anonymous уничтожил 65 терабайт данных Росавиации. В результате кибератаки не работала сеть, а также были уничтожены все документы, почта, файлы на серверах.
Перед этим Anonymous обнародовали 28 Гб данных Центробанка РФ.
Напомним, сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну властям России.