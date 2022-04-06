Anonymous заявили, что взломали видеонаблюдение Кремля

Anonymous заявили, что взломали видеонаблюдение Кремля

Хакеры, которые действуют от имени группировки Anonymous, заявили, что получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения, сообщает Корреспондент.

"Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты. Вы не сможете нас остановить. Теперь мы внутри Кремля", - говорится в их сообщении в Twitter.

В качестве доказательства они опубликовали серию видео, возможно снятых внутри Кремля.

Ранее сообщалось, что Anonymous уничтожил 65 терабайт данных Росавиации. В результате кибератаки не работала сеть, а также были уничтожены все документы, почта, файлы на серверах.

Перед этим Anonymous обнародовали 28 Гб данных Центробанка РФ.

Напомним, сеть хакеров Anonymous объявила кибервойну властям России.

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