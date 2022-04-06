МВД: в Бородянке оккупанты стреляли по домам, люди умирали под завалами

Советник Министра МВД Вадим Денисенко заявил, что сложность ситуации в Бородянке еще и в том, что многоэтажные дома расстреливались оккупантами из танков и так много мирных людей умерли от переохлаждения под завалами, сообщает УНИАН.

"Бородянка... В принципе там в чем главная проблема на сегодняшний момент, там, мы понимаем, что под завалами домов, а там райцентр, бывший райцентр, в котором достаточное количество многоэтажных домов и мы понимаем, что под завалами могут оставаться большое количество тел погибших людей. То есть сейчас нужно разбирать завалы, сейчас нужно смотреть что там происходит. Ну, и параллельно, мы понимаем, что каждый день появляется фактически по всей Киевщине новая информация о новых расстрелянных, новых замученных... То есть мы понимаем, что все те кошмары, которые творились в Буче, во многом были и в Бородянке" , - сказал Денисенко в эфире информационного телемарафона.

Он акцентировал, что уже есть показания жителей Бородянки, что российские войска, когда зашли, непосредственно из танков расстреливали дома, в которых не было военных, в которых не было позиций военных, а после того оккупанты не давали разбирать завалы, чтобы спасти тех, кто выжил после обстрелов.

"Но в Бородянке во многом есть цинизм и ужас ситуации, в том что дома расстреливались. Уже есть свидетельства жителей Бородянки, что российские войска, когда зашли, непосредственно из танков расстреливались дома, просто дома, в которых не было военных, в которых не было позиций военных, просто расстреливались. Потом, когда надо было разбирать завалы, русские не давали возможности разбирать завалы и вытаскивать тех, кто теоретически мог выжить в тот момент. Напомню, что в то время еще были морозы на улице и в самом деле шло время на часы: при такой температуре, даже если человек выжил под завалами, умирал от переохлаждения. И вот россияне не давали даже возможности разбирать завалы и, очевидно, из-за этого определенная часть людей, которые теоретически выжили после обстрелов, к сожалению, погибли" , - сказал советник министра МВД.

Он добавил, что в такой ситуации идентификация погибших займет время.