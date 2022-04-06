Минобороны: РФ отправляет по ж/д военную технику на Харьковщину

Российские захватнические войска отправляют по железной дороге вооружение и технику в Харьковскую область.﻿ Об этом говорится в оперативной информации по состоянию на 18.00, обнародованной Министерством обороны, сообщает УНИАН.

В частности, отмечается перемещение подразделений противника к железнодорожным станциям для загрузки и последующей передислокации.

"На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков. В основном в ночное время, российские оккупанты осуществляют обстрелы города с использованием реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. В районе города Изюм активных действий противник не проводил. Силами отдельных подразделений 20-й общевойсковой и 1-й танковой армий Западного военного округа осуществляет перегруппировку" , - говорится в социальной сети Facebook.

"Для повышения оперативности переброски военных грузов враг начал использование железнодорожного сообщения. Зафиксировано прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и военной техникой со станции Валуйки (Российская Федерация) на железнодорожную станцию Купянск (Украина)" , - сказано в сообщении.

Кроме того, завершается перегруппировка войск и восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа, выведенных в районы Брянской и Курской областей.

"Продолжается подготовка и перемещение подразделений оккупационных войск вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины. Врагом спланировано перемещение подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа с территории Республики Беларусь в Белгородскую область. Также фиксируется перемещение в эту область отдельных подразделений Центрального военного округа" , - говорится в сообщении.

При этом, на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и состоянии группировки войск противника не обнаружено. Подразделения Восточного военного округа, выведенные на территорию Гомельской области, завершают перегруппировку.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что не думает, что у врага имеются силы и возможности для захвата Харькова.