Зеленский: гарантии безопасности готовы обсуждать семь стран

Уже семь стран готовы обсуждать содержание международного соглашения относительно гарантий безопасности для Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для турецкого канала Habertürk, сообщает Корреспондент.

"На сегодня проходят встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантов безопасности для нашего государства, и есть страны, которые сами хотят поддерживать – пока такой объединенной встречи не было" , – сказал он.

Зеленский заверил, что встреча состоится, и ее подтвердили представители будущих государств-гарантов. Это США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль.

"Это еще не все гаранты, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Первый шаг – это встреча с представителями этих стран. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной" , – добавил Зеленский.

По его словам, в гарантиях должны быть прописаны:

последствия для страны, которая нарушила эти гарантии, в том же числе речь идет об отпоре и изоляции;

какое оружие получит страна, против которой было совершено нападение;

как страна будет защищаться против агрессора;

какие санкции будут наложены на оккупанта.