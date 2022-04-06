Зеленский: гарантии безопасности готовы обсуждать семь стран
Уже семь стран готовы обсуждать содержание международного соглашения относительно гарантий безопасности для Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для турецкого канала Habertürk, сообщает Корреспондент.
"На сегодня проходят встречи Украины с кругом тех стран, которых мы видим среди гарантов безопасности для нашего государства, и есть страны, которые сами хотят поддерживать – пока такой объединенной встречи не было", – сказал он.
Зеленский заверил, что встреча состоится, и ее подтвердили представители будущих государств-гарантов. Это США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль.
"Это еще не все гаранты, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности. Первый шаг – это встреча с представителями этих стран. Затем объединенное понимание гарантий безопасности, а затем уже общение с российской стороной", – добавил Зеленский.
По его словам, в гарантиях должны быть прописаны:
- последствия для страны, которая нарушила эти гарантии, в том же числе речь идет об отпоре и изоляции;
- какое оружие получит страна, против которой было совершено нападение;
- как страна будет защищаться против агрессора;
- какие санкции будут наложены на оккупанта.
"Мало того, это все должно быть проголосовано в парламентах тех стран, которые являются гарантами будущей безопасности нашего государства. Страна, которая может нарушить этот документ, должна знать заранее, что с ней произойдет, и народ этого государства также будет знать подробно, что будет с ними. Это очень важно, чтобы даже мысли не возникало наступать на чужую территорию", – добавил Зеленский.