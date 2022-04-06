Терехов заявил, что не видит необходимости массово эвакуировать харьковчан
Мэр Харькова Игорь Терехов завил, что на данный момент ни он, ни военные, не считают необходимым проводить массовую централизованную эвакуацию из города, сообщает Украинская правда.
По словам мэра, речь идет о необходимости эвакуации жителей Лозовского и Барвенковского района Харьковской области, где, по данным украинских военных, может обостриться военная ситуация. При этом подобной информации относительно самого Харькова – нет.
"Харьков хорошо вооруженный и готовый к обороне город. Необходимости проведения централизованной эвакуации из Харькова не видят ни Военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как харьковский городской голова", - написал Терехов в Telegram.