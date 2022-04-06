Международные резервы Украины превысили $28 млрд

Международные резервы Украины по состоянию на 1 апреля составили $28,1 млрд, что на 2% больше, чем на начало марта ($27,5 млрд). Об этом заявил Национальный банк, сообщает Корреспондент.

Указано﻿﻿, что резервы выросли, прежде всего, благодаря поступлению финансирования от международных партнеров, которое компенсировало продажу валюты Нацбанком и платежи по обслуживанию госдолга.

Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $283 млн. Кроме того, в марте НБУ и правительство уплатили $680 млн в пользу МВФ;

Всего в прошлом месяце Национальный банк продал на валютном рынке $2 476 млн и выкупил $748 млн. Следовательно, чистая продажа валюты центробанком составляет $1 728 млн, говорится в сообщении.