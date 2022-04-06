Мэр: в больнице Мариуполя заживо сгорели полсотни человек

Только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибли 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети. Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время круглого стола о политических и правовых последствиях преступлений РФ против Украины в режиме видеосвязи, сообщает Корреспондент.

"Российские террористические войска сбросили несколько сверхмощных бомб на детскую больницу, уничтожили один из корпусов городской больницы №1. Заживо сгорело почти 50 человек. Разбомбили Драматический театр, где к тому времени от обстрелов скрывалось более 900 человек. Это лишь несколько примеров целенаправленного уничтожения мирного населения Мариуполя" , - рассказал﻿ Бойченко.

Он призвал страны ЕС усилить санкции против России, в частности ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ, чтобы остановить геноцид украинцев. По словам городского головы, Мариуполь сейчас почти полностью разрушен российскими оккупантами.