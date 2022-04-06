Зеленский оценил возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным ради окончания войны. Об этом он заявил в интервью Haberturk TV, сообщает Корреспондент.

По словам Зеленского, саммит двух президентов может принять Турция. Вместе с тем на возможность прямых переговоров с Путиным он смотрит прагматично.